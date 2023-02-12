Сборная России в 14-й раз стала победителем футбольного Кубка Легенд

Сборная России стала победителем товарищеского турнира Кубок Легенд. В финале соревнований российская команда со счетом 6:4 обыграла сборную СНГ.

В составе российской команды дубли оформили Александр Самедов и Павел Погребняк, еще по голу забили Юрий Жирков и Константин Головской.

На счету сборной России стало 14 побед в 15 турнирах.

В матче за третье сборная Звезд мира обыграла сборную Легенд Европы со счетом 10:7. В матче за пятое место Легенды Латинской Америки обыграли сборную Африки — 11:6.