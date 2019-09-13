Сборная России пожелала мальчику с прической Ибрагимовича стать крутым футболистом

Экс-капитан сборной России и советник президента РФС Алексей Смертин поддержал Прохора Ильиных и пригласил его на матч ЮФЛ ЦСКА — «Спартак», тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия.

Его видеосообщение опубликовано в Instagram национальной команды, которая присоединилась к словам Смертина.

— Сборная России присоединяется к Алексею Смертину и ЮФЛ. Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче, — отмечается в сообщении.

Напомним, ученик 4-го класса Прохор Ильиных носит такую же прическу, как у известного нападающего Златана Ибрагимовича. Из-за этого у него возникли проблемы в школе — мальчику хотели запретить ходить в школу, пока он не уберет косичку.

После резонанса в СМИ случаем заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы.