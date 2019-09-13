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Сборная России пожелала мальчику с прической Ибрагимовича стать крутым футболистом

10:07

Экс-капитан сборной России и советник президента РФС Алексей Смертин поддержал Прохора Ильиных и пригласил его на матч ЮФЛ ЦСКА — «Спартак», тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия.

Его видеосообщение опубликовано в Instagram национальной команды, которая присоединилась к словам Смертина.

— Сборная России присоединяется к Алексею Смертину и ЮФЛ. Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче, — отмечается в сообщении.

Напомним, ученик 4-го класса Прохор Ильиных носит такую же прическу, как у известного нападающего Златана Ибрагимовича. Из-за этого у него возникли проблемы в школе — мальчику хотели запретить ходить в школу, пока он не уберет косичку.

После резонанса в СМИ случаем заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы.

Сборная России присоединяется к Алексею Смертину и ЮФЛ ? Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от причёски и, конечно, будем рады видеть на матче! ? #Repost @yflrussia ? 10-летний Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края играет в футбол, обожает Златана Ибрагимовича и сделал причёску, как у него. Но администрации его школы это не понравилось — мальчику предложили либо поменять причёску, либо перейти на домашнее обучение. ? Прохора поддержал экс-капитан сборной России и советник президента РФС Алексей Смертин @smertinofficial, который всю карьеру провёл с длинными волосами. Смертин пригласил Прохора на матч ЮФЛ ЦСКА — «Спартак», тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия. ? ЮФЛ всегда за юношеский креатив, красивый футбол и самые разные причёски! ? #СборнаяРоссии #НашиПарни #ЮФЛ #YFLRussia #hairlikeibrahimovic

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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