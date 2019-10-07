Сборная России отправилась на чемпионат мира среди железнодорожников. Напутствие Юрия Семина
Сборная РФСО «Локомотив» отправилась во Францию на чемпионат мира среди железнодорожников. Турнир проходит в коммуне Сен-Мандрие. В нем примут участие девять команд. Россияне попали в группу C с Индией и Словкией.
«Турнир железнодорожников — интересное соревнование, в котором мы неоднократно побеждали. Раньше в нем участвовали профессиональные клубы, которые разыгрывали серьезный кубок. Если я не ошибаюсь, «Локомотив» был четырехкратным чемпионом мира среди железнодорожников. Вам удачи и получить хорошее настроение», — обратился к команде главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
В группе A сыграют Франция, Германия и Болгария, в группе B — Белоруссия, Бельгия и Швейцария.
Сборная российских железнодорожников отправилась на Чемпионат мира. Первый матч с Индией сегодня уже выиграли! ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 7, 2019
Юрий Палыч рассказывает об истории турнира и делится своими пожеланиями ?https://t.co/BDmiUUcvkk pic.twitter.com/psAorICQ3W