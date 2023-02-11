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«У своих ворот»

Сегодня, 15:37

Сборная России обыграла команду Латинской Америки в первом матче на Кубке Легенд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная России стартовала с победы на Кубке Легенд-2023, который проходит в Москве.

В первом матче россияне обыграли команду Латинской Америки со счетом 8:4. У сборной России сделал хет-трик Павел Погребняк, Дмитрий Аленичев сделал дубль, по одному мячу забили Олег Корнаухов, Андрей Каряка и Евгений Алдонин. У латиноамериканцев забили Леандро Фернандес, Алехандро Родригес, Диего Лугано и Майкон.

Следующий матч сборная России проведет в субботу, 11 февраля против команды легенд Европы. Начало — в 16.30 (мск).

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