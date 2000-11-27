Сафронов выбран лучшим игроком "Факела"
Согласно традиционному опросу воронежских журналистов, который ежегодно проводит местный спортивный еженедельник "Игрок", лучшим футболистом "Факела" по итогам минувшего сезона назван капитан команды Виталий Сафронов, сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ВЛАДИМИРОВ.
В общем зачете Сафронова набрал 42 очка. Второе и третье места разделили закадычные друзья - персональщики Александр Черкес и последний защитник Александр Бескровный, у которых по 25 очков. Ближе к тройке призеров и голкипер Дмитрий Гончаров - у него в активе 23 очка. Кроме того, в числе лауреатов назывались нападающие Юминов и Шмаров, хавбеки Ямлиханов и Семин, защитник Касторный.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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