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Сафронов выбран лучшим игроком "Факела"

27 ноября 2000, 18:24
Сафронов выбран лучшим игроком &quot;Факела&quot; Фото "СЭ"
Сафронов выбран лучшим игроком &quot;Факела&quot; Фото "СЭ"

  Согласно традиционному опросу воронежских журналистов, который ежегодно проводит местный спортивный еженедельник "Игрок", лучшим футболистом "Факела" по итогам минувшего сезона назван капитан команды Виталий Сафронов, сообщает корреспондент "СЭ" Игорь ВЛАДИМИРОВ.

  В общем зачете Сафронова набрал 42 очка. Второе и третье места разделили закадычные друзья - персональщики Александр Черкес и последний защитник Александр Бескровный, у которых по 25 очков. Ближе к тройке призеров и голкипер Дмитрий Гончаров - у него в активе 23 очка. Кроме того, в числе лауреатов назывались нападающие Юминов и Шмаров, хавбеки Ямлиханов и Семин, защитник Касторный.

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