Руслан Нигматуллин и Руслан Нигматуллин. Правда похожи?

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал совместное фото с сыном Русланом. 18-летний Нигматуллин-младший также играет на позиции голкипера и сейчас защищает цвета "Уэстона" в одной из молодежных лиг Северной Америки.
"Сын Руслан Нигматуллин младший прилетел в гости, и мы сразу за новыми стрижками. Похожи?" - спросил Нигматуллин-старший в Твиттере.
Сын Руслан Нигматуллин младший прилетел в гости и мы сразу в любимые "Усачи" за новыми стрижками.– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 21 мая 2019 г.
Похожи? 🤗 pic.twitter.com/7ITCCryX4W
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