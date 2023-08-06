Руководитель «Актобе» хочет провести обряд жертвоприношения

Новый руководитель «Актобе» Сергей Куленко планирует провести обряд жертвоприношения, сообщает Meta-ratings.kz.

По сведениям источника, Куленко хочет прибегнуть к жертвоприношению, чтобы подписать своих игроков и освободить место в заявке под белорусского футболиста Дмитрия Бессмертного. Для этого он хочет отстранить Идриса Умаева, который является кандидатом в сборную Казахстана.

«Актобе» после 14 матчей занимает третье место в турнирной таблице Казахстана, имея в активе 28 очков.