Ростовскому стадиону «Олимп-2» присвоили имя Виктора Понедельника
Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля подписал документ о присвоении стадиону «Олимп-2» имени чемпиона Европы-1960 Виктору Понедельнику, сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Документ об изменении наименования стадиона губернатор Василий Голубев подписал сегодня, 19 февраля. Полное название спортивного объекта теперь — «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника», — говорится в заявлении на сайте.
Виктор Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры футболиста он выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Он является автором победного гола в финале чемпионата Европы 1960 года СССР — Югославия (2:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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