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Ростовскому стадиону «Олимп-2» присвоили имя Виктора Понедельника

17:20
Стадион «Олимп-2». Фото Reuters
Стадион «Олимп-2». Фото Reuters

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 19 февраля подписал документ о присвоении стадиону «Олимп-2» имени чемпиона Европы-1960 Виктору Понедельнику, сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Документ об изменении наименования стадиона губернатор Василий Голубев подписал сегодня, 19 февраля. Полное название спортивного объекта теперь — «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника», — говорится в заявлении на сайте.

Виктор Понедельник умер 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры футболиста он выступал за ростовские «Ростсельмаш» и СКА. Он является автором победного гола в финале чемпионата Европы 1960 года СССР — Югославия (2:1).

Дополнительная информация:

https://www.donland.ru/news/12581/

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