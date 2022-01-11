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Российского футбольного арбитра эвакуировали из Казахстана

18:40
Фото из Instagram. Фото из Instagram. Фото из Instagram. Фото из Instagram.
Фото из Instagram.

Арбитр РПЛ Максим Ковалев благополучно вернулся в Москву из Казахстана, куда он летал на новогодние каникулы. Его вместе с сотнями других граждан Российской Федерации вывезли из Алма-Аты на самолете Военно-транспортной авиации.

Фото из Instagram.
Фото из Instagram.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы».

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Александр Бобров все материалы автора

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