Россия обыграла Голландию на "Кубке легенд", Аленичев и Павлюченко сделали дубль

В матче группового турнира "Кубка легенд" в Москве сборная России обыграла сборную Голландии (10:4). В составе победителей по дублю сделали Дмитрий Аленичев и Роман Павлюченко.

Также забивали Олег Корнаухов, Константин Зырянов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Андрей Аршавин и Юрий Ковтун. У голландской команды хет-трик сделал Рафаэл ван дер Варт, еще один гол в активе Патрика Пауве.

Следующий матч сборная России проведет со сборной Звезд. Начало в 16.00 по московскому времени.

Кубок легенд

Россия – Голландия – 10:4

Голы: Корнаухов, 3, Зырянов, 4, Павлюченко, 13, 23, Титов, 26, Аленичев, 27, 34, Тихонов, 38, Аршавин, 39, Ковтун, 40, – ван дер Варт, 2, 5, 29, Пауве, 3.