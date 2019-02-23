Роман Павлюченко: "Предпочитаю тренироваться и играть, а не крутить велосипед на фитнесе"

Бывший форвард "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко предпочитает тренироваться на футбольном поле, а не посещать фитнес-залы.

- Какие у вас были установки перед "Кубком легенд"?

- Выиграть турнир. Пока все получается. Выиграли первый матч.

- Российская команда из года в год побеждает на Кубке Легенд. В чем секрет успеха?

- Наша команда помоложе конкурентов. Во втором тайме соперники уже устают и перестают с нами бодаться.

- Иностранным коллегам тяжело?

- Заметно, как они дышат. Им непросто. Раньше все тренировались каждый день, а сейчас пару раз в неделю.

- Выступление за московский "Арарат" не мешает выступлению на "Кубке легенд"? - Я с ними занимался, чтобы подготовиться к турниру. Тренироваться и играть лучше, чем ходить на фитнес и крутить велосипед. (Сергей Погребняк, Ярослав Сусов)