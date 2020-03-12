Роман Бирюлин: «У ребят в Красноярске прервалась тренировка, они счастливы»

Роман Бирюлин, который рассказал «СЭ» историю о красноярских мальчишках, мечтающих попасть на футбол, сообщил, какая реакция была у героев материала. Только что ребята узнали, что ЦСКА поможет им оказаться на игре с «Зенитом».

— Приятно шокированы такими новостями. Сегодня в обед мне сбросили ссылку из Красноярска, сообщили, что на стадион они не попадут, так как там окажутся только владельцы абонементов. А потом сообщение от вас и слова Романа Бабаева: раз мальчишки мечтали, то этому суждено сбыться. Никто не надеялся, хотя, конечно, верили, что публикация к чему-то приведет. Сейчас отправил эту информацию в Красноярск. Оттуда сообщили, что у ребят была тренировка, но и она прервалась. Все очень счастливы.

Еще никто билетов на самолет не сдавал. Вчера предупредил их, чтобы не делали этого. Там же всего у трех семей сдаваемые, у остальных семи — нет. Так что успели вовремя, — отметил Бирюлин. (Дмитрий Зимин)

«Семь лет копил деньги, чтобы увидеть игру Акинфеева». История о том, как ЦСКА поможет мальчишкам из Красноярска