Родных сотрудника РФС тоже проверяют на коронавирус

Родных сотрудника РФС Давида Берова, у которого есть подозрение на коронавирус, тоже проверяют на коронавирус, информирует Mash.

Как отмечается, по возвращении из Милана Давид общался со своим братом Отари и его девушкой Настей.

Оба позвонили в скорую, их забрали в больницу прямо из квартиры в сопровождении полиции из-за «острой инфекции верхних дыхательных путей».

Давида увезли позже из его квартиры в Нахабино — он рассказал, что общался с заболевшим братом.

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС // В РФС подтвердили, что сотрудник попал в больницу с подозрением на коронавирус // Департамент здравоохранения Москвы сделал заявление о пациенте с подозрением на коронавирус