РФС запустил проект «Академия»

РФС объявил о запуске образовательного проекта «Академия РФС». Задачей проекта станет создание собственной площадки для подготовки кадров во всех областях футбола.

На данном этапе академия реализует программу обучения тренеров категорий Pro и «A», а также программу для футбольных судей «Таланты и Наставники», разработанную совместно с Судейским комитетом РФС.

В ближайшее время Академия запустит программы обучения футбольных менеджеров различного уровня: от руководителей по развитию молодежного футбола до управляющего звена профессионального клуба. Также расширится спектр направлений тренерских программ.