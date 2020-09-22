РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительства и Федерации футбола двух регионов подписали соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола, сообщает официальный сайт союза.

В церемонии приняли участие президент РФС Александр Дюков, главы регионов и Федераций футбола. Астраханскую область представили губернатор Игорь Бабушкин и президент Федерации футбола Аскар Кабикеев, Ямало-Ненецкий автономный округ — губернатор Дмитрий Артюхов и председатель Федерации футбола Вячеслав Терюхов.

Соглашения подписаны в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Они позволят создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в Астраханской области и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из регионов будут открыты новые отделения по футболу, организованы соревнования и фестивальные мероприятия, направленные на популяризацию спорта номер один.