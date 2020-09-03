РФС заключил соглашение о развитии футбола в Ярославской области

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, Правительство и Федерация футбола Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола, сообщает пресс-служба РФС.

В церемонии подписания приняли участие президент РФС Александр Дюков, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент Федерации футбола Ярославской области Галимджан Хайрулин.

Цели четырехстороннего соглашения связаны с реализацией федерального проекта «Спорт — норма жизни» и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Оно станет основой для системного взаимодействия сторон, заинтересованных в развитии футбола в Ярославской области, и позволит создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в регионе.

К 2024 году планируется создание в Ярославской области футбольной академии РФС и регионального центра РФС на базе футбольного клуба «Шинник», а также увеличение количества детских футбольных центров. В регионе будет модернизирована система подготовки резерва, повышен уровень кадровой и инфраструктурной обеспеченности футбола, а также создана единая система любительских соревнований под эгидой областной федерации футбола.