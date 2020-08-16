РФС выступил с заявлением о смерти 17-летнего футболиста в Москве

Пресс-служба РФС выступила с заявлением касательно смерти футболиста ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» 2003 года рождения Михаил Колосова. 17-летний спортсмен скончался в Москве в субботу.

Ранее стало известно, что 15 августа Колосов потерял сознание во время товарищеского матча в Рублево. Спортсмена доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Михаила Колосова. РФС выясняет обстоятельства гибели игрока», — написано в заявлении организации.

«5 часов назад этот парень играл против меня». Участник матча — о смерти 17-летнего футболиста //

В Москве скончался 17-летний футболист