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РФС выразил соболезнования в связи со смертью Маркина

12 октября, 12:22

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего официального представителя Следственного комитета Российской Федерации, экс-председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимира Маркина.

«РФС выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

12 октября Следственный комитет Российской Федерации сообщил о смерти Маркина в возрасте 64 лет.

Маркин возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками РФС в 2016 году после ухода из Следственного комитета по собственному желанию. Основной задачей комитета является создание единых требований по обеспечению безопасности на стадионах.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214624

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