РФС внесет в регламент соревнований обязательное прохождение антидопинговых курсов

Российский футбольный союз (РФС) внесет изменения в регламент соревнований, которые будут касаться прохождения антидопинговых курсов участниками соревнований. Об этом сообщил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА, на которой были подведены итоги совместной работы в 2018 году. Также РУСАДА и РФС выработали план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга на 2019-2020 годы.

– По итогам совместного заседания руководство РУСАДА выразило удовлетворение взаимодействием с РФС в 2018 году, – цитирует ТАСС Безуглова. – Также руководство РУСАДА в лице гендиректора Юрия Гануса выразило надежду, что сотрудничество продолжится в таком же объеме. Генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил о том, что в 2019 году будут внесены изменения в регламент соревнований на предмет прохождения обязательных онлайн– курсов РУСАДА всеми участниками футбольных соревнований в России.

На сегодняшний день такой курс прошли более тысячи врачей и футболистов. И в регламенте соревнований требование о прохождении такого курса будет утверждено. Что касается остальных спортсменов, то сроки обучения будут обсуждаться. Что касается футболистов национальной сборной, то такое обучение они давно прошли.