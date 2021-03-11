РФС, УЕФА и Disney запускают программу тренировок для девочек

РФС запускает в России проект UEFA Playmakers, сообщает 11 марта официальный сайт Союза.

UEFA Playmakers — международная программа тренировок для девочек, которая реализуется в 22 национальных федерациях Европы. UEFA Playmakers это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5-8 лет через движение, игру и сюжеты мультфильмов «Дисней».

Первый этап программы рассчитан на год. Программа будет реализована в 27 футбольных школах и секциях в 19 регионах России. Все тренеры, принимающие участие в программе, прошли обучение в Академии РФС по методикам UEFA Playmakers.

В течение года на базе выбранных центров для девочек будут проводиться бесплатные футбольные тренировки. В основе тренировочного процесса по программе UEFA Playmakers — уникальный подход, разработанный специалистами УЕФА на базе исследования университета Лидс Беккет.

Каждая тренировка UEFA Playmakers основана на сюжетах всемирно известных мультфильмов «Дисней» — «Суперсемейка 2» и «Холодное сердце 2». Под руководством тренеров девочки будут обучаться основам футбола в роли популярных персонажей, таких как Эластика, Mистер Исключительный, Эльза, Анна и Олаф.