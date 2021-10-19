РФС учредил грантовую программу развития женского футбола

Российский футбольный союз учредил грантовую программу развития женского футбола, информирует официальный сайт РФС.

Целью предоставления гранта является помощь спортивным школам более активно привлекать девочек к занятиям футболом. К участию в конкурсе приглашаются школы со статусом Детского футбольного центра, в которых занимается не менее 50 девочек под руководством не менее двух тренеров.

Сообщается, что по итогам конкурса победившим школам будет предоставлен грант в размере одного миллиона рублей на вовлечение девочек в футбол.

Конкурс проводится в срок с 19 октября до 19 ноября 2021. Подробная информация о конкурсе и форме подачи заявки доступна на сайте РФС.