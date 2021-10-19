Футбол
Другие
«У своих ворот»
Новости
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

РФС учредил грантовую программу развития женского футбола

18:35
Теги:

Российский футбольный союз учредил грантовую программу развития женского футбола, информирует официальный сайт РФС.

Целью предоставления гранта является помощь спортивным школам более активно привлекать девочек к занятиям футболом. К участию в конкурсе приглашаются школы со статусом Детского футбольного центра, в которых занимается не менее 50 девочек под руководством не менее двух тренеров.

Сообщается, что по итогам конкурса победившим школам будет предоставлен грант в размере одного миллиона рублей на вовлечение девочек в футбол.

Конкурс проводится в срок с 19 октября до 19 ноября 2021. Подробная информация о конкурсе и форме подачи заявки доступна на сайте РФС.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214680

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

«У своих ворот»: новости и материалы о российском футболе, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей РПЛ и других лиг

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
В Санкт-Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест с 1 ноября
0