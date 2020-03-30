РФС также поменял логотип. Орел «остался дома»
17:50
РФС временно изменил логотип на фоне пандемии коронавируса. Двуглавый орел на логотипе получил «крышу» над головой.
Пресс-служба добавила хэштег «Оставайтесь дома».
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.
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