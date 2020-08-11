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РФС сделал заявление об избиении экс-капитаном сборной Широковым арбитра Данченкова

20:14
Роман Широков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Широков. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Российский футбольный союз опубликовал заявление по поводу избиения главного арбитра матча любительских команд Никиты Данченкова.

В понедельник, 10 августа, в СМИ и социальных сетях появилась видеозапись с инцидентом. Нападение на судью совершил в прошлом известный футболист Роман Широков, который, по сообщениям очевидцев, был не согласен с решением арбитра и после словесных оскорблений нанес ему удары по лицу и шее. В результате матч был остановлен, а Никита с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью доставлен в больницу, где ему было наложено несколько швов.

Департамент судейства и судейский комитет РФС заявляют о недопустимости физического воздействия на арбитра со стороны участников матча. Мы надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи Олимп-ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению, — говорится в сообщении на сайте РФС.

Ранее сообщалось, что Широков отстранен от всех эфиров на «Матч ТВ», где он работал экспертом. Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. После проверки в ОВД Сокольники на экс-футболиста могут возбудить дело о нанесении побоев.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/148

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