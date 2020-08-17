РФС проводит разбирательство по смерти 17-летнего футболиста

Глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию со смертью 17-летнего футболиста «Олимпика» Михаила Колосова. Футболист скончался 15 августа во время игры со «Строгино-2» в рамках турнира команд 2003 года рождения.

— Российский футбольный союз проводит разбирательство трагического инцидента, повлекшего смерть юного футболиста Михаила Колосова во время игры между командами 2003 года рождения «Олимпик» и «Строгино-2» 15 августа 2020 года, — приводит пресс-служба РФС слова Безуглова.

— Уже известно, что все футболисты команды «Олимпик» имели допуск, выданный зимой 2020 года филиалом №5 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы и были застрахованы.

Во время прохождения зимнего освидетельствования у Михаила не было выявлено состояний, препятствующих занятиям футболом.

Также известно, что 6 августа 2020 года Михаил вместе с командой проходил медицинское освидетельствование в этом же учреждении. При этом никаких документов до 13 августа руководство школы, несмотря на просьбы к администрации Филиала диспансера, так и не получило. По результатам освидетельствования, проведенного 6 августа, ни один из врачей и других сотрудников медицинского учреждения не сообщал о каких-либо проблемах со здоровьем ни самому футболисту, ни тренерам команды, ни руководству спортивной организации, ни родителям.

На запрос о предоставлении данных с результатами освидетельствования, администрация медицинского учреждения никакой информации не предоставила и сообщила тренеру команды, что вся документация передана в головное учреждение.

Установлено, что на самой игре присутствовал медицинский работник, а машина скорой медицинской помощи прибыла в течение 10 минут после вызова.

Прямо на футбольном поле были начаты реанимационные мероприятия, которые постоянно продолжались во время пути следования в стационар. Смерть юного футболиста наступила уже после прибытия в больницу.

Российский футбольный союз и Московская федерация футбола готовы оказать максимально возможную помощь следственным органам для выявления истинной картины происшедшего несчастья.