РФС предлагает вместо Fan ID ввести систему распознавания лиц

Советник президента РФС по правовым вопросам Денис Рогачев предложил ввести систему распознавания лиц на спортивных состязаниях. Это предложение он высказал во время круглого стола в Госдуме, где обсуждают введение на постоянной основе паспорта болельщица (Fan ID).

- Система распознавания лиц - на мой взгляд, самый лучший вариант, - цитирует ТАСС Рогачева. - Фактически государство самостоятельно формирует фотобазу (людей, которым запрещено посещение стадиона), это 650 человек. Затраты на оборудование стадионов будут в разы меньше (чем при введении Fan ID). Можно затронуть и стадионы Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги, тогда речь будет не о миллиардах, а о сотнях миллионов рублей.