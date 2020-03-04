РФС построит новую штаб-квартиру к 2022 году

Председатель наблюдательного совета Российского футбольного союза Леонид Михельсон рассказал о заседании управляющего органа федерации.

— Обсуждали подготовку сборной к чемпионату Европы, — начал Михельсон. — Заслушали главного тренера. Он рассказал о цикле, как это будет происходить. Обсудили стратегию развития российского футбола до 2030 года. Как всегда говорили о бюджете — как побольше заработать и поменьше потратить. Будем решать вопросы финансирования через наблюдательный совет.

— Как решался этот вопрос?

— Обсуждался вопрос более жесткой финансовой дисциплины в вопросах помощи футболу. По сравнению с предыдущими годами объем финансирование повысился на 60-70 процентов.

— Какой вопрос обсуждался дольше всего?

— Стратегия развития. Были внесены некоторые предложения, и на следующем заседании мы решим. К чемпионату мира 2022 решили построить штаб квартиру РФС. Осталось найти место. (Евгений Белоусов)