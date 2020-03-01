РФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом

В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в инфекционной больнице номер 1 с подозрением на коронавирус находится гражданин по имени Давид Беров. Такой сотрудник есть и в РФС.

— Медицинский комитет РФС подтверждает, что один из сотрудников организации, который вернулся из отпуска в Италии, находится в одной из больниц Москвы. Его нахождение в стационаре является профилактическим и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции. В настоящее время его состояние удовлетворительное и никаких опасений о угрозе его здоровью нет.

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС // В РФС подтвердили, что сотрудник попал в больницу с подозрением на коронавирус // Департамент здравоохранения Москвы сделал заявление о пациенте с подозрением на коронавирус