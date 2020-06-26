РФС организует матч команды врачей Москвы против «Амкала»

В воскресенье, 28 июня состоится товарищеский матч между футбольным клубом «Амкал» и сборной врачей Москвы.

«Амкал» — любительский клуб, в котором играют известные российские блогеры. Командой врачей будет руководить лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, в составе команды войдут врач сборной России Эдуард Безуглов, врач «Спартака-2» Александр Тутов и врачи из больниц Москвы.

Встреча пройдет на «Сапсан Арене», начало — в 17.55 по московскому времени. Игра пройдет при поддержке Российского футбольного союза.