РФС организует матч команды врачей Москвы против «Амкала»
В воскресенье, 28 июня состоится товарищеский матч между футбольным клубом «Амкал» и сборной врачей Москвы.
«Амкал» — любительский клуб, в котором играют известные российские блогеры. Командой врачей будет руководить лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков, в составе команды войдут врач сборной России Эдуард Безуглов, врач «Спартака-2» Александр Тутов и врачи из больниц Москвы.
Встреча пройдет на «Сапсан Арене», начало — в 17.55 по московскому времени. Игра пройдет при поддержке Российского футбольного союза.
?? РФС организует уникальный товарищеский матч. Команда врачей Москвы сыграет против блогеров из «Амкала».— РФС (@rfsruofficial) June 26, 2020
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Игра пройдёт на «Сапсан Арене» в 18:00. Команду врачей будет тренировать легенда сборной России — Александр Кержаков. Прямая трансляция в нашем сообществе ВК. pic.twitter.com/95XddiuxFk