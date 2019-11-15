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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

РФС ищет новый офис

14:58
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Глава РФС Александр Дюков подтвердил информацию, что организация ищет новый офис. На данный момент организация заседает в Москве по адресу улица Народная, 7.

— Много слухов о переезде РФС в другой офис. Это правда?

— Действительно рассматриваем такую возможность. Нам нужна новая штаб-квартира, более удобная и технически оснащенная. Возможностей в доме футбола нам мало. Хотим к тому же собрать все структуры, имеющие отношение к РФС, в одном месте. (Дмитрий Зеленов)

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