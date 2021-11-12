РФС и Всероссийское общество инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве
Российский футбольный союз и Всероссийское общество инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт РФС.
Стороны зафиксировали общие намерения и возможности сотрудничества по развитию среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соглашение предусматривает развитие адаптивных дисциплин футбола, повышение уровня доступности футбольных стадионов и предоставляемых для них услуг для лиц с ОВЗ и людей с инвалидностью, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия с футбольными болельщиками профессиональных футбольных клубов в рамках создания Национальной ассоциации болельщиков с ОВЗ, проведение совместных мероприятий.
«Подписание данного соглашения, безусловно, продвинет вперед развитие футбола для людей с инвалидностью. Так большее число людей узнают о возможностях занятий футболом несмотря на, казалось бы, имеющиеся ограничения и барьеры. Мы бы очень хотели совместно стремиться к ликвидации этих барьеров и увеличению числа людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся и интересующихся футболом, развивая адаптивные дисциплины футбола для этой целевой аудитории», — подчеркнул советник президента РФС, руководитель Департамента по социальной ответственности Алексей Смертин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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