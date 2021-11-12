РФС и Всероссийское общество инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве

Российский футбольный союз и Всероссийское общество инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт РФС.

Стороны зафиксировали общие намерения и возможности сотрудничества по развитию среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Соглашение предусматривает развитие адаптивных дисциплин футбола, повышение уровня доступности футбольных стадионов и предоставляемых для них услуг для лиц с ОВЗ и людей с инвалидностью, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия с футбольными болельщиками профессиональных футбольных клубов в рамках создания Национальной ассоциации болельщиков с ОВЗ, проведение совместных мероприятий.

«Подписание данного соглашения, безусловно, продвинет вперед развитие футбола для людей с инвалидностью. Так большее число людей узнают о возможностях занятий футболом несмотря на, казалось бы, имеющиеся ограничения и барьеры. Мы бы очень хотели совместно стремиться к ликвидации этих барьеров и увеличению числа людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся и интересующихся футболом, развивая адаптивные дисциплины футбола для этой целевой аудитории», — подчеркнул советник президента РФС, руководитель Департамента по социальной ответственности Алексей Смертин.