РФС и РУСАДА подпишут соглашение в сфере антидопингового законодательства

Российский футбольный союз (РФС) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время подпишут соглашение в сфере антидопингового законодательства. Об этом сообщил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов.

5 февраля в РФС состоялась рабочая встреча руководства Российского футбольного союза и РУСАДА.

- В ближайшее время РФС и РУСАДА подпишут соглашение по взаимодействию в сфере антидопингового законодательства. Сейчас соглашение готовится юристами обеих сторон, и в ближайшие недели такой документ будет подписан, - цитирует ТАСС Безуглова.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что РУСАДА и РФС составили план работы по образовательной деятельности в сфере антидопинга на 2019-2020 годы.