РФС и Федерация Катара сыграли вничью

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. За команду РФС сыграл бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9. pic.twitter.com/aT4FtbWTO1