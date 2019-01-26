15:52 | Футбол — "У своих ворот"

РФС и Федерация Катара сыграли вничью

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В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара.

За команду РФС сыграл бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9.

 

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