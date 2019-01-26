РФС и Федерация Катара сыграли вничью

В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара.
За команду РФС сыграл бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9.
В Катаре состоялся товарищеский матч между сборной Российского футбольного союза и сборной Федерации футбола Катара. За команду РФС сыграл бывший игрок сборной России Андрей Аршавин. Встреча завершилась со счётом 9:9. pic.twitter.com/aT4FtbWTO1– РФС (@official_rfs) 26 января 2019 г.
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