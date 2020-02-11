«Рейнгольд лежал в проходе, потом его привели в чувство и увезли на скорой»

Известный в прошлом игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд почувствовал недомогание перед началом турнира, посвященного 110-летию знаменитого игрока и тренера красно-белых Владимира Степанова. Как сообщил «СЭ» организатор соревнования и племянник наставника Владимир Степанов-младший, Рейнгольду оперативно оказали помощь в манеже академии «Спартака», где проходит турнир, а затем отправили в больницу.

— Когда я вошел в манеж, он (Рейнгольд) лежал в проходе, а медики приводили его в чувство, дали подышать воздухом и подняли, после чего на скорой увезли в больницу. — сообщил Степанов «СЭ». — Я остался на турнире. Знаю, что у Валеры были операции, надеюсь, с ним будет все нормально. (Евгений Белоусов)