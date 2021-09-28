Рэпер T-Killah сравнил блогерский и профессиональный футбол: «Команды с миллиардными вложениями собирают сопли»

Российский рэп-исполнитель Александр Тарасов (T-Killah) в интервью «СЭ» сравнил блогерский и профессиональный футбол.

— Медийный футбол набирает обороты. Команда Литвина «Сахалинец», «Амкал», 2DROTS...

— Это очень круто! Литвин — блогер с большой аудиторией. Он выбрал путь развития команды. Да и те же ребята из «Амкала», 2DROTS собирают большую аудиторию! Все идет к тому, что на матчи блогеров будет ходить больше людей, чем на профессиональные команды. Мы это уже показали. Помню, когда был МКС и в это же время играл «Локомотив» против «Зенита», то на матче профессионалов было столько же болельщиков, сколько и на матче 2DROTS — «Амкал». Это и радует, но на самом деле это печаль! Такие крупные команды, где миллиардные вложения, собирают какие-то сопли. А блогеры за счет YouTube собирают стадионы. Так не должно быть. Хочется, чтобы у нас все росло!

— Как думаешь, смогут ли сравниться деньги больших клубов с медийными командами?

— В ближайшее время это произойдет. Я могу говорить за нашу команду. И мы уже обсуждаем очень серьезные контракты с банками, телесетями, буками. У нас большой охват! У команды «На спорте» у блогеров подписчиков на 80 миллионов. Это очень серьезные цифры. В TikTok на нашу команду подписано больше, чем на всех игроков какой-либо команды РПЛ. Это уже внушающие цифры для спонсоров. Но именно большие деньги в ближайшее время мы вряд ли увидим, потому что нет телека. И очень печально, что «Матч ТВ» ни на одном из своих каналов не осветил турнир МКС. Хотя мне кажется, что это большое событие, когда блогеры встречаются и играют в футбол. Зарубы такие, каких нет и на некоторых матчах РПЛ.