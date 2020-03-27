Разгром московского «Зенита», 18 голов в трех матчах. Любительский футбол в России живет

Российские любительские клубы провели контрольные матчи. Все профессиональные турниры по футболу в России и почти во всем мире приостановлены из-за эпидемии коронавируса.

В первой контрольной игре дня московский «Зенит» крупно проиграл «Красково» — 0:4. В двух других встречах было забито по 7 голов: ногинский «Витязь» разгромил «Динамо» из Балашихи 5:2, а «Метеор» на 88-й минуте вырвал победу у «Купавны» — 4:3.

Товарищеские матчи

Любительские клубы

«Зенит» (Москва) — «Красково» — 0:4 (0:1)

«Динамо» (Балашиха) — «Витязь» (Ногинск) — 2:5 (2:1)

«Купавна» — «Метеор» (Москва) — 3:4 (1:0)