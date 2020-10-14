Пятый тур ЮФЛ: «Ростов» вернулся с карантина и проиграл «Спартаку» со счетом 5:1

14 октября состоялся 4-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матчи между «Академией Коноплева» и «Рубином», СШОР «Зенит» и «Спартаком», «Ростовом» и «Мастер-Сатурном» были отменены из-за положительных тестов на COVID-19 у игроков команд «Академия Коноплева», СШОР «Зенит» и «Ростов».

Матчмежду московским «Спартаком» и «Ростовом» состоялся на стадионе «Спартак» им. Ф. Ф. Черенкова. Победу со счетом 5:1 одержали хозяева и благодаря этому поднялисьна третье место в турнирной таблице. В составе красно-белых на четвертой минуте счет открыл Михаил Пилипенко, который в итоге оформил хет-трик. Так же у москвичей голами отметились Егор Лошков и Артур Туманян, а у гостей единственный мяч забил Роман Романов.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Краснодар» — ФШМ — 3:0

«Локомотив» — «Динамо» — 0:1

«Мастер-Сатурн» — «Чертаново» — 3:4

«Рубин» — ЦСКА — 5:0

ЮФЛ-2

«Краснодар» — ФШМ — 7:0

«Локомотив» — «Динамо» — 3:2

«Мастер-Сатурн» — «Чертаново» — 2:5

«Спартак» — «Ростов» — 4:0

«Рубин» — ЦСКА — 2:2

Следующий тур ЮФЛ пройдет 18 октября.