Пятнадцатый тур ЮФЛ: «Строгино» обыграло «Зенит» благодаря автоголу
27 и 28 февраля состоялся 15-й тур Юношеской футбольной лиги.
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».
Матч «Зенит» — «Строгино» прошел в Санкт-Петербурге 27 февраля. На 80-й минуте неудачным пасом в сторону собственных ворот Валерий Мурзаков открывает счет в матче. Таким образом «Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерпел поражение, но при этом сохранил лидерство в турнирной таблице.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
ЦСКА — «Мастер-Сатурн» — 2:0
«Динамо» — «Чертаново» — 1:1
«Ростов» — «Краснодар» — 0:5
«Рубин» — ФШМ — 4:3
«Локомотив» — СШОР «Зенит» — 0:3
«Спартак» — «Академия Коноплева» — 1:1
ЮФЛ-2
ЦСКА — «Мастер-Сатурн» — 0:1
«Динамо» — «Чертаново» — 4:2
«Ростов» — «Краснодар» — 0:2
«Зенит» — «Строгино» — 3:2
«Рубин» — ФШМ — 1:3
«Локомотив» — СШОР «Зенит» — 1:1
«Спартак» — «Академия Коноплева» — 5:0
Следующий тур ЮФЛ состоится 6 и 7 марта.
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