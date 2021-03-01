Пятнадцатый тур ЮФЛ: «Строгино» обыграло «Зенит» благодаря автоголу

27 и 28 февраля состоялся 15-й тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия ФК «Ростов».

Матч «Зенит» — «Строгино» прошел в Санкт-Петербурге 27 февраля. На 80-й минуте неудачным пасом в сторону собственных ворот Валерий Мурзаков открывает счет в матче. Таким образом «Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерпел поражение, но при этом сохранил лидерство в турнирной таблице.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

ЦСКА — «Мастер-Сатурн» — 2:0

«Динамо» — «Чертаново» — 1:1

«Ростов» — «Краснодар» — 0:5

«Рубин» — ФШМ — 4:3

«Локомотив» — СШОР «Зенит» — 0:3

«Спартак» — «Академия Коноплева» — 1:1

ЮФЛ-2

ЦСКА — «Мастер-Сатурн» — 0:1

«Динамо» — «Чертаново» — 4:2

«Ростов» — «Краснодар» — 0:2

«Зенит» — «Строгино» — 3:2

«Рубин» — ФШМ — 1:3

«Локомотив» — СШОР «Зенит» — 1:1

«Спартак» — «Академия Коноплева» — 5:0

Следующий тур ЮФЛ состоится 6 и 7 марта.