Прядкин, Алаев и Федышина представят Россию на конгрессе УЕФА в Риме

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алаев и заместитель генерального директора РФС по международным вопросам Екатерина Федышина представят Россию на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Риме. Очередной конгресс УЕФА пройдет в Италии в четверг.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

– Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин, генеральный директор РФС Александр Алаев и заместитель генерального директора организации по международным вопросам Екатерина Федышина представят Россию на 43-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Риме", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы РФС.