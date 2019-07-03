Прошло первое заседание попечительского совета РФС. Что на нем решили

В среду, 3 июля, в Москве состоялось первое заседание попечительского совета РФС под председательством Леонида Михельсона, сообщает официальный сайт союза. Михельсон и президент РФС Александр Дюков подробно рассказали о целях и задачах органа. Главными из них являются содействие взаимоотношениям РФС с бизнес-сообществом России и зарубежных стран, а также с органами государственной власти и органами местного самоуправления; содействие органам управления РФС в поиске дополнительных источников финансирования; участие в выработке и реализации пропаганды и популяризации футбола в стране.

На заседании были утверждены Положение о Попечительском совете и план работы органа. Согласно Положению на Попечительский совет будут возложены организационные, совещательные и согласовательно-контрольные функции.

Заседания попечительского совета планируется проводить не реже одного раза в 3 месяца.

- В попечительский совет вошли бизнесмены и главы крупных компаний, которым небезразличен футбол, - сказал Дюков. - Все они способны сделать многое для развития спорта номер один в нашей стране. В дальнейшем мы готовы расширять состав участников попечительского совета.

Уверен, что деятельность совета будет очень полезной для развития российского футбола, станет хорошей площадкой для диалога в том числе с представителями власти, позволит повысить прозрачность и эффективность деятельности РФС.