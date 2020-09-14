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«Пропал мальчик, 39 лет». Игорь Федотов издевается над Романом Широковым

20:26
Объявление от Игоря Федотова. Фото Twitter
Объявление от Игоря Федотова. Фото Twitter
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Бывший арбитр Игорь Федотов поиздевался над экс-капитаном сборной России Романом Широковым. На днях Федотов вызвал Широкова на бой по правилам MMA после того, как тот избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча.

В шуточном объявлении от Федотова, опубликованном в Twitter, говорится:

«Пропал мальчик. Широков Роман, 39 лет. Родился 6 июля 1981 года. г. Дедовск, Московская область.

Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит (бить) молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить (нецензурно). Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома.

Пропал 10 августа 2020 года.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ромы, просим написать в личку. Нужна помощь добровольцев".

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fedotov1006

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