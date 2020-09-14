«Пропал мальчик, 39 лет». Игорь Федотов издевается над Романом Широковым

Бывший арбитр Игорь Федотов поиздевался над экс-капитаном сборной России Романом Широковым. На днях Федотов вызвал Широкова на бой по правилам MMA после того, как тот избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча.

В шуточном объявлении от Федотова, опубликованном в Twitter, говорится:

«Пропал мальчик. Широков Роман, 39 лет. Родился 6 июля 1981 года. г. Дедовск, Московская область.

Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит (бить) молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить (нецензурно). Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома.

Пропал 10 августа 2020 года.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ромы, просим написать в личку. Нужна помощь добровольцев".