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Прокурор запросил 16 лет колонии бывшему футболисту за шпионаж в пользу Украины

21:22

Гособвинение запросило Мосгорсуд назначить бывшему футболисту Василию Василенко 16 лет колонии, сообщает ТАСС. 52-летнего украинца обвиняют в шпионаже в пользу Украины.

Слушание в отношении Василенко стартовали 20 октября, материалы дела содержат гриф «секретно».

Василенко с 1992 по 2001 год выступал за украинские клубы низших лиг. В октябре 2019 года он был арестован в Москве по статье о незаконном перемещении через границу «сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов». Весной обвинение было переквалифицировано на шпионаж.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/10108077

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