Прокуратура разрешила красноярскому школьнику носить прическу «под Ибрагимовича»

Прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) провела проверку по инциденту с юным футболистом четвертого класса местной школы Прохором Ильиных, сообщает официальный сайт регионального ведомства. Ранее стало известно, что директору школы не нравилась прическа десятилетнего мальчика, ему угрожали исключением из школы и рекомендовали перейти на домашнее обучение.

По итогам проверки прокуратура установила, что требования директора изменить прическу противоречат положениям законодательства об образовании. На имя директора школы внесли представление.

Прохор ходил в школу с выбритыми висками и «хвостиком», которым он подражал любимому футболисту Златану Ибрагимовичу. Случай получил широкую огласку, за мальчика вступились известные российские футболисты, а РФС даже пригласил его на октябрьский матч сборной России.