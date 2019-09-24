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Прокуратура разрешила красноярскому школьнику носить прическу «под Ибрагимовича»

16:47

Прокуратура Сосновоборска (Красноярский край) провела проверку по инциденту с юным футболистом четвертого класса местной школы Прохором Ильиных, сообщает официальный сайт регионального ведомства. Ранее стало известно, что директору школы не нравилась прическа десятилетнего мальчика, ему угрожали исключением из школы и рекомендовали перейти на домашнее обучение.

Мальчика с&nbsp;прической Златана поддержали Семин, Карпин и&nbsp;сборная России.Мальчика с прической Златана поддержали Семин, Карпин и сборная России

По итогам проверки прокуратура установила, что требования директора изменить прическу противоречат положениям законодательства об образовании. На имя директора школы внесли представление.

Прохор ходил в школу с выбритыми висками и «хвостиком», которым он подражал любимому футболисту Златану Ибрагимовичу. Случай получил широкую огласку, за мальчика вступились известные российские футболисты, а РФС даже пригласил его на октябрьский матч сборной России.

Дополнительная информация

http://www.krasproc.ru/news/krsk/19601-prokuratura-g.-sosnovoborska-ukazala-rukovoditelyu-obrazovatelnogo~

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