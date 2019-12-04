Проект РФС и Минспорта: число профессиональных тренеров должно возрасти с 4 до 30 тысяч

Министерство спорта РФ планирует подписать соглашение с РФС для совместной организации массовых футбольных мероприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Павла Колобкова. Пресс-конференция приурочена к проведению совместной акции Министерства спорта России и Российской премьер-лиги, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт — норма жизни».

— В следующем году мы хотим подписать соглашение с Российским футбольным союзом, и все матчи, все массовые футбольные мероприятия мы будем делать совместно, — сказал Колобков. — Наша задача, чтобы к 2030 году семь миллионов человек занимались самым любимым и массовым видом спорта.

Также он добавил, что число профессиональных тренеров должно возрасти с 4 до 30 тысяч.