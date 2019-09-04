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Президент ФИФА Инфантино обещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

17:14
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Президентом ФИФА Джанни Инфантино сказал президенту России Владимиру Путину?, что хочет открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Их встреча прошла в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 4-6 сентября

— Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу, — приводит РИА Новости слова Путина.

Путин и Инфантино общались без переводчика на немецком языке во время прогулки по набережной ДВФУ.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190904/1558308201.html

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