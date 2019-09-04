Президент ФИФА Инфантино обещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке

Президентом ФИФА Джанни Инфантино сказал президенту России Владимиру Путину?, что хочет открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета. Их встреча прошла в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 4-6 сентября

— Инфантино предлагает сделать здесь футбольную школу, — приводит РИА Новости слова Путина.

Путин и Инфантино общались без переводчика на немецком языке во время прогулки по набережной ДВФУ.