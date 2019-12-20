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Президент Федерации футбола Мордовии погиб в автокатастрофе

11:46

Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в автокатастрофе, сообщает паблик «Футбол Мордовии» во «Вконтакте». Он направлялся из Москвы в Саранск с конференции РФС.

По информации «РИА Новости», трагедия произошла в Старошайговском районе, примерно в 60 километрах от Саранска.

Яшков будет похоронен завтра на Посопе, пригороде Саранска, рядом с матерью.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191220/1562628104.html

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