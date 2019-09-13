Портал «Евро в Санкт-Петербурге» поздравил мальчика с прической «под Ибрагимовича» с Днем парикмахера

Портал «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» поздравил с Днем парикмахера юного футболиста Прохора из Сосновоборска. Ранее в СМИ появилась информация, что мальчику угрожали отчислением из школы за его прическу. Сам Прохор сделал себе хвостик в подражание любимому футболисту Златану Ибрагимовичу. После шумихи директора школы вызвали на совещание в управление образования, ученика поддержали, в частности, Валерий Карпин и Александр Самедов, а Алексей Смертин пригласил его 9 октября на матч отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.

«Прическа — способ самовыражения. Поле — возможность доказать. Прохор, будь собой и следуй за мечтой!» — говорится в сообщении портала в Twitter. К нему были приложены фото Прохора, талисмана Евро-2020 с похожей прической, а также звезд футбола: Неймара, Поля Погба, Лионеля Месси, Златана Ибрагимовича, Марека Хамшика, Маруана Феллаини и Дэвида Бекхэма.