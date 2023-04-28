Попечительский совет высоко оценил деятельность РФС

Попечительский совет Российского футбольного союза (РФС) провел заседание 28 апреля, на котором высоко оценил деятельность РФС.

Президент организации Александр Дюков сделал доклад о текущем состоянии дел в российском футболе — рассказал о результатах 2022 года и планах развития на 2023-й.

По его итогам, члены попечительского совета дали высокую оценку деятельности РФС — обратили внимание на достижения в развитии детско-юношеских соревнований, женского, массового футбола и профильного образования, назвав Союз одним из лидеров современного российского спорта.

Далее в рамках заседания обсуждались проекты развития российского футбола, которые в данный момент реализуются РФС. Особое внимание было уделено детско-юношеским проектам, как массовым, так и направленным на повышение эффективности подготовки спортивного резерва.

Поднимались вопросы инфраструктуры, подготовки тренеров и других специалистов, а также популяризации игры через взрослый массовый футбол на всей территории страны.