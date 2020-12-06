Почетный президент РФС Колосков высказался за присвоение стадиону в Ростове имени Виктора Понедельника

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

Автор победного гола в финале чемпионата Европы-1960 в составе сборной СССР ушел из жизни в субботу, 5 декабря, в возрасте 83 лет.

— На новость о смерти Виктора Владимировича отреагировал болезненно, близко его знал, — сказал Колосков «СЭ». — Он был настоящим патриотом своей малой родины, несмотря на предложения ведущих московских клубов. Он был верен ростовскому малому Отечеству. Хочется выразить глубочайшее сожаление семье, близким, родным.

После завершения карьеры он работал корреспондентом, я с удовольствием читал его аналитические заметки, репортажи. Он был профессионалом. Он принял в непростые годы еженедельник «Футбол». Понедельник был потрясающим, высокообразованным человеком. И самое главное — очень доброжелательный, всегда улыбчивый, разговорчивый, всегда готов подискутировать на любую тему. Многогранная личность. И ничего человеческого ему не чуждо.

Последний раз мы провели с ним две недели на чемпионате Европы 2012 в Польше. У нас была небольшая ветеранская группа — я, Понедельник, Мирзоян, Пономарев, Рейнгольд. Мы прекрасно провели время, смотрели все матчи, разбирали их. Никогда не забуду их шутливые перепалки с Рейнгольдом.

— Стоит назвать стадион в Ростове именем Понедельника?

— Надо поговорить с ростовскими болельщиками. Такие решения нельзя принимать в приказном порядке. Я бы приветствовал, если они посчитают возможным увековечить память Понедельника, как увековечило «Динамо» память Льва Яшина. Этот человек был предан своему клубу. Было бы справедливо назвать стадион его именем.

(Константин Колмаков)