Плетикоса прокомментировал скандальную концовку матча Кубка легенд со сборной России

Бывший вратарь «Спартака» и голкипер сборной звезд футбола Стипе Плетикоса после победы над сборной России (6:5) в финале Кубка легенд ответил на вопросы журналистов.

— Кураж был очень большой. Во-первых, хотелось бы поздравить свою команду с победой. Прервали эту традицию с победами сборной России. Благодарю за организацию. Спасибо людям, которые пришли сегодня сюда. Думаю, что футбол был хороший, — сказал Плетикоса.

— Могли бы прокомментировать ситуацию в концовке встречи? Судейская ошибка или что случилось?

— Просто мы услышали, что был звук сверху. Посмотрели на табло, где время вышло. Знали, что добавили три минуты и они прошли. Мы не знали, что она (судья) добавляет еще время какое-то. Может быть, она посмотрела, что мяч ушел дальше, чем там, где они вывели мяч...

— Что происходило в раздевалке в знак протеста против удаления в команде звезд футбола?

— Все футболисты и все хотят выигрывать. Каждый хочет показать, что мы отдаем все силы. Это были очень высокие эмоции. Игра была хорошая, и организаторам большое спасибо. Сделали прекрасный турнир, всегда будем приезжать сюда. (Александр Чурилин)

Сборная звезд победила Россию в финале Кубка Легенд. Турнир закончился большим скандалом