Питерская команда впервые стала чемпионом Европы по болотному футболу

Команда из Петербурга Saint-Petersburg Lakes выиграла Чемпионат Европы по футболу на болоте, информирует fontanka.ru. В решающем матче петербуржцы обыграли польскую команду Old Boys Czeremcha со счетом 2:0.

Всего за победу боролись более 30 команд из Польши, Великобритании, Литвы, Белоруссии, Испании, Турции, Армении, Нигерии, Ганы и других стран.

Россияне впервые принимали участие в турнире, который проходит четвертый год подряд в польском городе Корыцин.

​Saint-Petersburg Lakes – многократные призеры в российских болотных соревнованиях, двукратные победители пляжного первенства города, действующий победитель мирового чемпионата на снегу, четырехкратный обладатель кубка Чемпионов мира на болоте в Финляндии.